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    Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это

    Тест на новогоднюю интуицию

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    8 комментариев
    Фото: Артем Ленц / NGS24.RU
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    Мы любим старые ёлочные игрушки не только из-за детских воспоминаний, но из-за наличия в них души и своей уникальности. Новогодняя ёлка без них уже совсем не та, что раньше. Предлагаем немного поностальгировать и попробовать угадать, что из себя представляет та или иная игрушка.

    С этой игрушкой легко ошибиться. Потому что она похожа сразу на всё. Но что конкретно она изображает?

    С этой игрушкой легко ошибиться. Потому что она похожа сразу на всё. Но что конкретно она изображает?

    Одна из самых популярных игрушек тех годов — игрушка в виде космонавта. А что было написано на ней?

    Одна из самых популярных игрушек тех годов — игрушка в виде космонавта. А что было написано на ней?

    Продолжаем про «космонавта». Во сколько оценил игрушку из 1960-х ее продавец в интернете?

    Эта игрушка может вызвать удивление, но раньше она висела почти у каждого на ёлке. Что она изображает?

    Эта игрушка может вызвать удивление, но раньше она висела почти у каждого на ёлке. Что она изображает?

    Ну здесь всё просто. Это...

    Ну здесь всё просто. Это...

    Из какого набора этот зайчик?

    Из какого набора этот зайчик?

    Что это за игрушка? И что в руках у персонажа?

    Что это за игрушка? И что в руках у персонажа?

    Игрушка, что слева, — это...

    Игрушка, что слева, — это...

    Мы думали, что это одна птица, но оказалось, что совершенно другая. Так что же это за птица?

    Мы думали, что это одна птица, но оказалось, что совершенно другая. Так что же это за птица?

    Тут будьте предельно внимательными. Что это за игрушка такая?

    Тут будьте предельно внимательными. Что это за игрушка такая?

    Ответ в этом вопросе вас может удивить. Эта игрушка изображает...

    Ответ в этом вопросе вас может удивить. Эта игрушка изображает...

    Это однозначно птица. Но какая?

    Это однозначно птица. Но какая?
    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это

    Вы равнодушны к советским елочным игрушкам.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это

    Вы скорее равнодушны к советским елочным игрушкам, чем неравнодушны.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это

    Вы многое знаете о советском наследии, но надо подтянуть знания.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это

    Вы без ума от таких игрушек и имеете пару-тройку в арсенале.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это

    А не вы ли эти игрушки придумывали?

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    Фото: Артем Ленц / NGS24.RU

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    Комментарии 8

    SwampWolf16 Дек 2023 в 21:20
    10/12 ох уж мне эти ретроигрушки. Всем, кто тут лепечет про советские, рекомендую посмотреть немецкие и итальянские - опишите потом впечатления, когда от психиатра вернётесь :D
    +0−0
    triton197716 Дек 2023 в 21:13
    Увлекательный "новогодний", визуальный тест) Угадал 7 из 12))
    +0−0
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