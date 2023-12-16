Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это

Мы любим старые ёлочные игрушки не только из-за детских воспоминаний, но из-за наличия в них души и своей уникальности. Новогодняя ёлка без них уже совсем не та, что раньше. Предлагаем немного поностальгировать и попробовать угадать, что из себя представляет та или иная игрушка.