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Мы любим старые ёлочные игрушки не только из-за детских воспоминаний, но из-за наличия в них души и своей уникальности. Новогодняя ёлка без них уже совсем не та, что раньше. Предлагаем немного поностальгировать и попробовать угадать, что из себя представляет та или иная игрушка.
С этой игрушкой легко ошибиться. Потому что она похожа сразу на всё. Но что конкретно она изображает?
Одна из самых популярных игрушек тех годов — игрушка в виде космонавта. А что было написано на ней?
Продолжаем про «космонавта». Во сколько оценил игрушку из 1960-х ее продавец в интернете?
Эта игрушка может вызвать удивление, но раньше она висела почти у каждого на ёлке. Что она изображает?
Ну здесь всё просто. Это...
Из какого набора этот зайчик?
Что это за игрушка? И что в руках у персонажа?
Игрушка, что слева, — это...
Мы думали, что это одна птица, но оказалось, что совершенно другая. Так что же это за птица?
Тут будьте предельно внимательными. Что это за игрушка такая?
Ответ в этом вопросе вас может удивить. Эта игрушка изображает...
Это однозначно птица. Но какая?
Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это
Вы равнодушны к советским елочным игрушкам.
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Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это
Вы скорее равнодушны к советским елочным игрушкам, чем неравнодушны.
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Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это
Вы многое знаете о советском наследии, но надо подтянуть знания.
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Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это
Вы без ума от таких игрушек и имеете пару-тройку в арсенале.
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Где тут космонавт, а где редиска? Рассматриваем советские ёлочные игрушки и пробуем угадать, кто это
А не вы ли эти игрушки придумывали?