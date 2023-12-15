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    Путин призвал железнодорожников проявлять бдительность после теракта на БАМе

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    Противник пытается дотянуться до важнейших объектов Восточного полигона РЖД, необходимо сохранять бдительность. Такое заявление 15 декабря сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников. Об этом сообщает ТАСС.

    «Я обращаюсь и к вам, ко всем, кто там работает. Нужно проявлять должную бдительность, имея в виду те условия, в которых мы живем», — заявил Владимир Путин.

    Ночью 29 ноября 15-километровый Северомуйский тоннель БАМа в Бурятии пришлось закрыть из-за возгорания цистерны. 1 декабря источники «Коммерсанта» сообщили, что возгорание произошло из-за подрыва. Дело квалифицировали как теракт — часть первая статьи 205-й УК РФ.

    7 декабря ФСБ сообщили, что задержан белорусский гражданин Сергей Еремеев по подозрению в подрыве поездов на БАМе. Российским спецслужбам он сообщил, что действовал по наводке товарища из Литвы. Какой груз ему поручили везти, он узнал только в процессе, но согласился довести дело до конца. Через два дня Центральный районный суд Омска арестовал обвиняемого в теракте до 30 января.

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    БАМТерактВладимир Путин
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