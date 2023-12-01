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    «Коммерсант»: взрыв поезда в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицирован как теракт

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    Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали. Дело квалифицировано по 205-й статье УК РФ — «Террористический акт», сообщает 1 декабря газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

    По предварительной информации, взрыв цистерны с топливом произошел в результате подрыва неустановленного взрывного устройства, находившегося, предположительно, под вагоном, рассказал инсайдер.

    29 ноября в 17:20 мск на перегоне Итыкит — Окусикан в Бурятии во время движения по тоннелю произошло задымление одной из цистерн с дизельным топливом. Часть вагонов из остановленного состава «была вывезена наружу», говорилось в официальной телеграмме РЖД. Другие поезда пустили в обход.

    Источники CNN говорят, что взрыв был организован украинскими спецслужбами.

    Северомуйский тоннель — самый длинный железнодорожный тоннель в России (15 343 метра). Он находится на территории Бурятии и является частью БАМа. Его открытие состоялось только в 2003 году, хотя первые работы начались еще в 1977-м. В ходе строительства погибли 25 рабочих. Тоннель позволяет сократить путь между Москвой и Владивостоком на 2 тысячи километров и обеспечивает транспортную связь России с Китаем.

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