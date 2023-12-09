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    Обвиняемого в терактах на БАМе арестовали до 30 января

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    Обвиняемого в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии гражданина Белоруссии Сергея Еремеева арестовали до 30 января 2024 года, сообщает 9 декабря ТАСС. Решение о заключении под стражу принял Центральный районный суд Омска. Вину Еремеев признал.

    В суде он рассказал, что намеревался парализовать движение на железной дороге и помешать перевозке военных грузов.

    Как следует из материалов дела, Сергей предприниматель, ему 41 год, постоянного места регистрации в России у него нет, судимостей тоже, дома его дожидаются двое детей. Взрывчатку — не менее семи устройств — он получил в Белоруссии от украинских спецслужб в октябре и ноябре этого года и за вознаграждение провез на Дальний Восток.

    Задуманное, считает следствие, он исполнил 29 и 30 ноября: взорвал два железнодорожных состава с нефтепродуктами, которые следовали по БАМу из Тайшета в Тынду. Цистерны с горюче-смазочными материалами загорелись и блокировали проезд по магистрали. После подрыва Еремееву снова заплатили. По данному факту возбуждено два уголовных дела.

    О задержании в Омске подозреваемого в теракте гражданина Белоруссии «Фонтанка» сообщала накануне.

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