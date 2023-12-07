ФСБ задержала подозреваемого в подрыве двух поездов в Северомуйском тоннеле БАМа

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании гражданина Республики Беларусь, подозреваемого в взрыве двух поездов в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Как указано в пресс-релизе ФСБ, мужчина действовал по заданию иностранных спецслужб.



Сообщается, что мужчина 1971 года рождения задержан в Омской области. До этого белорусский гражданин проживал в Литве. Он рассказал, что в ноябре 2023 года ему написал знакомый из Литвы и предложил за вознаграждение доставить посылку в Россию. Мужчина знал, что в посылке находятся магнитные мины, и согласился доставить их.



«Интересовался, езжу ли я в Россию и когда поеду в следующий раз, предложил завезти посылку, естественно, за вознаграждение. Я с человеком был знаком несколько лет и он внушал доверие. Потом возникли вопросы. Он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав», — рассказал задержанный. Цель заказчика теракта заключалась в том, чтобы остановить движение поездов на БАМе.

Несмотря на то, что иностранец знал, что за опасный груз ему поручили отвезти, он согласился это сделать. Предположительно, мужчина доехал до Северобайкальска, прикрепил мины к железнодорожным составам с нефтепродуктами, следовавшим по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри. Как сообщает ФСБ, речь идет о подрывах двух составов 29 и 30 ноября.

