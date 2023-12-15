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    «Яйцефляция» и «неудобные вопросы». Что говорят о пресс-конференции Путина на федеральном ТВ?

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    Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным впервые прошли в объединенном формате. «Фонтанка» включила телевизор, чтобы понять, как это мероприятие обсудили на федеральном телевидении, и показывает в пятницу, 15 декабря, концентрат телеэфиров.


    Первое, что солидарно отметили ведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев в собственных ток-шоу «60 минут» и «Вечер с Владимиром Соловьевым» сразу после сложности формата — это наличие «неудобных вопросов». Сам формат прямой линии с президентом, по мнению приглашенного эксперта, заместителя председателя Госдумы РФ Сергея Неверова, невозможен «нигде, только у нас в России».

    Что касается тем на пресс-конференции, то «поднимались самые разные — от глобального масштаба до стоимости яиц в России», уверяет Соловьев. «Одессу Путин назвал русским городом», пересказывает Скабеева, а «западных бывших партнеров — "Дружки"», вторит ей журналистка Маргарита Симоньян.

    В целом, заявляет последняя из телестудии «России 1», нужно быть благодарными правительству и президенту, что «самый большой экономический вопрос, который массово волнует население, — это цена на куриные яйца», а это, на минуточку, "немножко другой тон вообще разговора", дополняет уже с Первого канала приглашенный эксперт, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой. И заключает, что само «мероприятие оставляет ощущение спокойной уверенности».

    Кому выполнять задачу президента «Родина, семья, многодетные семьи», и какие преимущества у России, узнаете в нашей пятничной рубрике «Коробка передач».

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