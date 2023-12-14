Миллионер по долгам пролил на себя в Петербурге нечто и попал в реанимацию со страшными ожогами

Жителя Невского района привезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе со страшными ожогами.
Как стало известно «Фонтанке» 14 декабря, в стационар 58-летнего жителя проспекта Большевиков привезли накануне около девяти вечера. Врачи зафиксировали у него серьезные ожоги по всему телу. Пациента сразу же поместили в реанимацию.
По предварительной информации, пострадавший дома пролил на себя неизвестное вещество.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Известно, что мужчина с такими ФИО числится должником у приставов на сумму около миллиона рублей.