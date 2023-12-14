Мама провалившейся под лед Смоленки девочки с аутизмом попала под статью

Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбуждено в отношении мамы восьмилетней девочки, провалившейся под лед в Василеостровском районе. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Инцидент, напомним, произошел девять дней назад. Вечером 5 декабря ребенка вытащили из Смоленки и отогрели прохожие. Выяснилось, что мама оставила дочь на детской площадке в одном из дворов и ушла по своим делам на 45 минут. У девочки диагностировано расстройство аутического спектра.



Ранее очевидцы рассказали «Фонтанке», как проходило спасение девочки.

