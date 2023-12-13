    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, вос

    758мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.89eur96.95

    Мать провалившейся под лед Смоленки девочки-аутистки может оказаться под следствием

    2949
    9 комментариев

    Признаки преступления усматривает петербургская полиция в действиях женщины, которая оставила на улице в одиночестве дочь-инвалида. Если бы не прохожие, состав мог бы быть страшнее.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, история с чуть не утонувшей в Смоленке девочкой может получить неприятное продолжение. Оперативники нашли мать и выяснили, что ребенок — инвалид. У нее диагностировано расстройство аутического спектра. Это не помешало женщине оставить девочку одну на детской площадке в одном из дворов на Васильевском острове и пойти домой по своим делам примерно на 45 минут. Ребенок ушел с неогороженного двора прогуляться по льду.

    Как писала «Фонтанка», девочка провалилась в полынью, но вовремя к ней на помощь пришли прохожие. Как это было, можно прочитать здесь.

    Следствие считает, что действия матери могут быть квалифицированы по 125-й статье УК — оставление в опасности. Максимум по ней — лишение свободы на срок до года.

    Судя по соцсетям, женщина социально адаптирована и увлекается фотографированием.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Оставление в опасности
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 9

    Гость13 Дек 2023 в 23:30
    Можно ли судить мать… хм. Представьте себя на ее месте. Женщина на всю жизнь обречена ответственностью за ребенка, поведение которого непредсказуемо, не поддается воспитанию.. Мне всегда жалко таких родителей. Ведь помимо ежесекундного контроля за неадекватным ребенком, им надо как-то успевать делать свои дела, зарабатывать на жизнь, следить мало-мальски за собой. Часто вижу женщину с взрослым ребенком с дцп в коляске. Ребенок всегда орет, точнее даже громко воет. Это непередаваемый ужас. Мать на вид просто безжизненная, серая, никогда не улыбается.
    Здесь нужно разбираться, и помогать таким родителям. Аутистов становится все больше, значит должно быть больше реабилитационных центров, где можно было бы оставлять деток на какое-то время, с пользой - занятия, лфк и тп, освобождая хоть немного родителей. У нас же только наказывать умеют, а помощи никакой.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close