Мать провалившейся под лед Смоленки девочки-аутистки может оказаться под следствием

Признаки преступления усматривает петербургская полиция в действиях женщины, которая оставила на улице в одиночестве дочь-инвалида. Если бы не прохожие, состав мог бы быть страшнее.



Как стало известно «Фонтанке» 13 декабря, история с чуть не утонувшей в Смоленке девочкой может получить неприятное продолжение. Оперативники нашли мать и выяснили, что ребенок — инвалид. У нее диагностировано расстройство аутического спектра. Это не помешало женщине оставить девочку одну на детской площадке в одном из дворов на Васильевском острове и пойти домой по своим делам примерно на 45 минут. Ребенок ушел с неогороженного двора прогуляться по льду.