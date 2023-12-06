«Скинул куртку и лег на лед». Петербурженка рассказала, как прохожие спасали ребенка из Смоленки

Неокрепший лед Смоленки проломился под девочкой школьного возраста на Васильевском острове. На помощь ей бросились прохожие.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу 6 декабря, восьмилетняя девочка оказалась в воде на улице Одоевского, 28, накануне около половины шестого часа вечера. На берег ее смогли вытащить очевидцы, для ребенка случившееся обошлось без травм.
Одной из тех, кто помогал девочке, была Ирина. По её словам, спасали сначала из воды, а потом от переохлаждения двое мужчин, с одним из них была женщина с ребенком.
Когда Ирина подошла к Ново-Андреевскому мосту, девочку как раз доставали из воды.
«Люди стояли на мосту, смотрели. Подбежала к краю, смотрю — мужчина сбросил куртку, лег на лед и начал подтягивать девочку к себе. Убедившись, что вытянул, крикнула просто смотревшим, чтобы вызывали скорую, и побежала помогать», — рассказала она «Фонтанке».
Девочку отвели к машине, сняли мокрую одежду и закутали в плед.
«Пыталась успокоить — она паниковала и звала маму. А мамы рядом не было, не знаю, где она была. Когда мы уже усадили ее в машину, снова набрала скорую, потому что первый звонивший ушел», — говорит Ирина. По её словам, ребёнка передали приехавшим медикам.
Выходить и выезжать на лед водоемов в Петербурге запретили с 15 ноября. Спасатели напоминают, что прогулки по неокрепшему льду могут быть смертельно опасны.