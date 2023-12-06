«Скинул куртку и лег на лед». Петербурженка рассказала, как прохожие спасали ребенка из Смоленки

Неокрепший лед Смоленки проломился под девочкой школьного возраста на Васильевском острове. На помощь ей бросились прохожие.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу 6 декабря, восьмилетняя девочка оказалась в воде на улице Одоевского, 28, накануне около половины шестого часа вечера. На берег ее смогли вытащить очевидцы, для ребенка случившееся обошлось без травм.

Одной из тех, кто помогал девочке, была Ирина. По её словам, спасали сначала из воды, а потом от переохлаждения двое мужчин, с одним из них была женщина с ребенком.