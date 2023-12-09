«Увидел картину страшную — ребенок в полынье». Петербуржец рассказал, как спас семилетнюю девочку

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«Фонтанке» удалось поговорить с героем, который вытащил из ледяной воды семилетнюю девочку. Она гуляла одна и вдруг выбежала на неокрепший лед Смоленки. Не прошло и пары секунд, как лед треснул и она провалилась в полынью.



Прохожие шли мимо, и только двое мужчин бросились на помощь ребенку. Одним из них был 33-летний петербуржец Антон Кулев. Он скинул куртку и, распластавшись на льду, пополз к полынье. «Супруга гуляла в парке с дочкой, они замерзли, и я подъехал их забрать. Я подошел к ним, дочка с этой девочкой даже поиграла немножко. Вдруг услышал детские крики под мостом. Я побежал на эти крики и увидел страшную картину — ребенок в полынье. Испугался, конечно, потому что первый раз такое вижу. Там уже мужчина подбежал, взял ветку, девочка за эту ветку схватилась. Я тоже сбросил с себя куртку, выбежал на лед, даже провалился немножко — лед неокрепший. Распластался, полз по-пластунски, к этому мужчине, к девочке. Оттащил мужчину за ноги, вытащил девочку. По-моему, еще два человека спустились. Я, если честно, был в таком состоянии шока, адреналин подскочил», — рассказал «Фонтанке» Антон. Он добавил, что увлекается зимней рыбалкой, поэтому знает, как нужно вести себя на льду.

Когда поднялись, супруга Антона сняла с девочки мокрую одежду, укутала ее в плед и посадила в машину греться. «Девочка была в таком шоке. Она не знала, где живет, не могла сказать ничего. Повторяла все: "Спасибо, что спасли"», — говорит Антон. Вскоре подъехали скорая, МЧС и полиция, и супруги передали девочку медикам.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Мужчина, который первым бросился к полынье, тоже отогревался в машине, но потом в суматохе Антон даже не заметил, как тот ушел.



«Я бы хотел пожать ему руку. Но лучше бы с девочкой встретился, потому что беспокоюсь за неё, может, помочь чем нужно. Мы потом уже прочитали, что она на учете состоит [с диагнозом]. Как родители оставили ребенка в таком состоянии? Я бы свою дочь в семь лет так бы не выпустил гулять одну», — с волнением говорит он.

Супруга очень переживала за Антона, а когда все закончилось, сказала, что гордится им. Сам же он считает, что каждый на его месте должен был так поступить.

