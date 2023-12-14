Из Петербурга в Великий Новгород запустят экспресс-«Ласточку»

Ближе к Новому году в Петербурге запустят дополнительные «Ласточки». На них по выходным можно будет за 2 часа добраться до Великого Новгорода.



«Ласточка»-экспресс до Великого Новгорода начнет ходить с 23 декабря, сообщается в Telegram-канале ОЖД. Отправляться она будет в выходные дни с Московского вокзала в 6:55. Поезд будет делать остановку в Тосно в 7:28–7:29 и прибудет в Великий Новгород в 9:00. Обратно «Ласточка» отправится в 16:00, остановится в Тосно в 17:32–17:33 и прибудет в Петербург в 18:08.