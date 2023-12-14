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    Путин сказал, когда настанет мир

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    49 комментариев

    Мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в ходе военной операции на Украине. Об этом 14 декабря в ходе подведения итогов года заявил президент РФ Владимир Путин. Цели, уточнил он, не меняются.

    «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали, — заявил Путин. — Теперь вернёмся к этим целям. Они не меняются. Я напомню, о чём мы говорили. Денацификация и демилитаризация Украины и её нейтральный статус».

    Путин отметил, что денацификация Украины является важной целью для России. По словам президента, власти в Киеве не согласились с тем, что Украине нужна «какая-то денацификация». «Они говорят о том, что никакой фашизации в стране нет, значит, таких настроений нет. Ну как же нет? Когда национальный герой известный не просто националист, а нацист — Бандера, возведён в ранг национального героя».

    Также глава РФ напомнил, как президент Украины Владимир Зеленский аплодировал стоя нацистскому преступнику Ярославу Хунку в парламенте Канады.

    Путин не раз подчеркивал, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта, но только при условии выполнения своих требований.

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    Комментарии 49

    Гость14 Дек 2023 в 12:56
    Когда он уйдет
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