РБК: инвесторы пожаловались на заморозку валюты на СПб Бирже по старым сделкам

Инвесторы рассказали о блокировке средств в иностранной валюте на счетах у российских брокеров по требованию СПб Биржи. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает РБК со ссылкой на них.
Как пишет издание, речь идет в том числе о валюте, которая была получена до введения со стороны США санкций в отношении СПб Биржи. «Некоторые из опрошенных инвесторов также пожаловались на то, что у них заблокирована валюта, которая не имеет никакого отношения к СПБ Бирже и была куплена на Московской бирже», — сказано в публикации.
В пресс-службе СПб Биржи РБК ответили, что с даты введения санкций иностранная валюта стала недоступна «независимо от того, когда она на эти счета была заведена».
СПб биржа 2 ноября вместе с рядом крупных российских банков и компаний попала под блокирующие санкции США. В тот же день торги на площадке были приостановлены, но их возобновили уже на следующий день. При этом сделки с иностранными бумагами на бирже не проводятся до сих пор.
Ближе к концу ноября СПБ биржа провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, а позже заявила, что планирует получить лицензию OFAC для возвращения активов клиентов.