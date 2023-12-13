РБК: инвесторы пожаловались на заморозку валюты на СПб Бирже по старым сделкам

Инвесторы рассказали о блокировке средств в иностранной валюте на счетах у российских брокеров по требованию СПб Биржи. Об этом в среду, 13 декабря, сообщает РБК со ссылкой на них.

Как пишет издание, речь идет в том числе о валюте, которая была получена до введения со стороны США санкций в отношении СПб Биржи. «Некоторые из опрошенных инвесторов также пожаловались на то, что у них заблокирована валюта, которая не имеет никакого отношения к СПБ Бирже и была куплена на Московской бирже», — сказано в публикации.

В пресс-службе СПб Биржи РБК ответили, что с даты введения санкций иностранная валюта стала недоступна «независимо от того, когда она на эти счета была заведена».

