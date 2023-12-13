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    Памяти Андрея Константинова

    Главные герои — журналист и прокурор. Стало известно о работе над продолжением «Бандитского Петербурга»

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    Сценарист, журналист и писатель Игорь Шушарин рассказал о том, что вместе с Андреем Константиновым вел работу над сценарием продолжения легендарного сериала «Бандитский Петербург». Говорит, осталось не так уж и много.

    По словам Шушарина, Андрей Дмитриевич много лет назад дал себе зарок не возвращаться больше к этой киносаге. Предложения поступали регулярно, и несколько месяцев назад «нашёлся очень убедительный московский продюсер». «И мы с Андреем согласились — сначала подумать, а подумав — написать пилотную, первую серию. По состоянию на сегодня сделан 21 эпизод (28 страниц текста). Время действия — лето 2013 года. Главные герои — журналист Обнорский и прокурор Поспелова», — цитирует Игоря Шушарина 47news.

    Шушарин обещал Константинову сдать один из эпизодов до Нового года и сейчас продолжает работу над ним.

    Игорь Шушарин — многолетний соавтор Андрея Константинова, в том числе по книгам «Бандитский Петербург», «Наружное наблюдение», «Гоблины».

    Журналист, писатель, основатель Агентства журналистских расследований, «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов умер в Петербурге утром 13 декабря 2023 года у себя дома. Последний год он тяжело и неизлечимо болел. Публиковать слова сочувствия родным и близким Андрея Константинова, делиться своими воспоминаниями вы можете в комментариях под этой новостью. Воспоминания об Андрее Дмитриевиче собрали здесь.

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