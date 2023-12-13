Умер Андрей Константинов

В Петербурге скончался журналист, писатель, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов. На 61-ом году утром 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега. Последний год Андрей Константинов тяжело и неизлечимо болел.

О дате и месте похорон редакции «Фонтанки» и 47news известят дополнительно.