Умер Андрей Константинов

В Петербурге скончался журналист, писатель, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов. На 61-ом году утром 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега. Последний год Андрей Константинов тяжело и неизлечимо болел.
О дате и месте похорон редакции «Фонтанки» и 47news известят дополнительно.
Публикуем значимые интервью Андрея Константинова. На протяжении всей своей творческой и журналисткой жизни он высказывался по различным вопросам. В этих словах, в его книгах, в его взгляде на мир, в том числе вещей и есть Андрей Константинов.