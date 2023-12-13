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    Умер Андрей Константинов

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    11 комментариев

    В Петербурге скончался журналист, писатель, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов. На 61-ом году утром 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега. Последний год Андрей Константинов тяжело и неизлечимо болел.

    О дате и месте похорон редакции «Фонтанки» и 47news известят дополнительно.

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    Публикуем значимые интервью Андрея Константинова. На протяжении всей своей творческой и журналисткой жизни он высказывался по различным вопросам. В этих словах, в его книгах, в его взгляде на мир, в том числе вещей и есть Андрей Константинов.

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