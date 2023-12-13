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    Поджигателя релейного шкафа на железной дороге в Петербурге задержали сотрудники полиции

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    Сотрудники транспортной полиции совместно с УФСБ задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге в апреле этого года.

    Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 13 декабря, поджог был совершен на перегоне Александрово — Верево в Пушкинском районе.

    26 - летнего местного жителя задержали накануне. По версии следствия, порчу имущества он совершил из хулиганских побуждений.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленная порча имущества».

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил подозреваемого под стражу.

    Поджоги релейных шкафов стали массовыми летом этого года. Поджигателей задерживают. Среди них, например, был студент.

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