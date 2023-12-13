Поджигателя релейного шкафа на железной дороге в Петербурге задержали сотрудники полиции

Сотрудники транспортной полиции совместно с УФСБ задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге в апреле этого года.



Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 13 декабря, поджог был совершен на перегоне Александрово — Верево в Пушкинском районе.



26 - летнего местного жителя задержали накануне. По версии следствия, порчу имущества он совершил из хулиганских побуждений.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленная порча имущества».



Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил подозреваемого под стражу.

