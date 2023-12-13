Поджигателя релейного шкафа на железной дороге в Петербурге задержали сотрудники полиции

Сотрудники транспортной полиции совместно с УФСБ задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге в апреле этого года.
Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 13 декабря, поджог был совершен на перегоне Александрово — Верево в Пушкинском районе.
26 - летнего местного жителя задержали накануне. По версии следствия, порчу имущества он совершил из хулиганских побуждений.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленная порча имущества».
Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил подозреваемого под стражу.
Поджоги релейных шкафов стали массовыми летом этого года. Поджигателей задерживают. Среди них, например, был студент.