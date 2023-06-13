Неизвестные подожгли релейный шкаф на Пискаревке и задержали три электрички

Очередной поджог железнодорожного оборудования привел к задержке электричек в Петербурге. Как сообщает 13 июня пресс-служба Октябрьской железной дороги, накануне в 22:38 было зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Пискаревка — Ржевка. По предварительной информации, без посторонней «помощи» тут не обошлось.



«В связи с произошедшим задержаны три пригородных поезда до 15 минут», — добавили в пресс-службе ОЖД. В компании предупредили об уголовной ответственности за подобные действия.

О подозрительных личностях на объектах железнодорожного транспорта просят сообщать на горячую линию РЖД 8 (800) 775-00-00.