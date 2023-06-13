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    Неизвестные подожгли релейный шкаф на Пискаревке и задержали три электрички

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    Очередной поджог железнодорожного оборудования привел к задержке электричек в Петербурге. Как сообщает 13 июня пресс-служба Октябрьской железной дороги, накануне в 22:38 было зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Пискаревка — Ржевка. По предварительной информации, без посторонней «помощи» тут не обошлось.

    «В связи с произошедшим задержаны три пригородных поезда до 15 минут», — добавили в пресс-службе ОЖД. В компании предупредили об уголовной ответственности за подобные действия.

    О подозрительных личностях на объектах железнодорожного транспорта просят сообщать на горячую линию РЖД 8 (800) 775-00-00.

    В конце мая стало известно, что на ОЖД введена первая категория противодействия различного рода диверсиям. Бдительность повысили в связи с систематическими поджогами релейных шкафов.

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