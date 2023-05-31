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    Первая категория противодействия. После поджогов на Октябрьской железной дороге следят за всем подозрительным

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    На Октябрьской железной дороге введена первая категория противодействия различного рода диверсиям. Так предприятие отреагировало на участившиеся поджоги релейных шкафов.

    Как рассказал 31 мая начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, отвечая на вопрос «Фонтанки», работникам провели инструктаж по выявлению посторонних лиц, а последствия всех ЧП устраняются в короткий срок, потому что инфраструктура обладает определенной степенью живучести. Все вопросы по задержанию злоумышленников он переадресовал силовым ведомствам.

    Собеседник, близкий к предприятию, уточнил, что машинисты и другие сотрудники в режиме онлайн сообщают обо всем подозрительном, будь то человек без спецовки РЖД на перегоне рядом с путями или чьи-то шашлыки в полосе отвода. Сами поджоги он назвал не критическими случаями из-за наличия резервных систем. Задержки поездов в связи с происшествиями объясняются тем, что управление временно передается с автоматического на диспетчерский режим, при котором другие ограничения по скорости движения.

    Напомним, с начала мая произошло несколько возгораний релейных шкафов РЖД в Петербурге и окрестностях: поезда задерживались, официальные лица говорили о поджогах. За попыткой поджечь шкаф, в частности, задержали студента военного вуза. Ему вменили покушение на теракт.

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