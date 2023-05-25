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    В Петербурге снова горел релейный шкаф. Подозревают поджог

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    Работе железнодорожного транспорта в Петербурге продолжают мешать неизвестные с замашками пироманов. Ущерб оценивали в Красногвардейском районе города.

    Возгорание релейного шкафа зафиксировали около шести часов утра 25 мая, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Вспыхнуло на участке Заневский Пост II — Ржевка. Как полагают, не случайно.

    «По предварительной информации, по причине поджога. На движение поездов происшествие не повлияло», — уточнили в ОЖД.

    На прошлой неделе релейный шкаф горел на перегоне Мельничный Ручей — Ржевка. Тушить его пришлось ранним утром, минут на десять задержались три пригородных поезда.

    4 мая поджогов за день было два. В этом же месяце на попытке подпалить шкаф поймали первокурсника военного вуза. По предварительной информации, его подвела неразборчивость в выборе подработки. Молодому человеку вменили покушение на теракт.

    В РЖД просят пассажиров внимательно смотреть по сторонам и не молчать, если что-то покажется подозрительным.

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    Комментарии 10

    Гость25 Мая 2023 в 16:22
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