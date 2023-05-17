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    И снова релейный шкаф. Возгорание задержало три поезда под Петербургом

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    На перегоне Мельничный Ручей — Ржевка рано утром загорелся релейный шкаф. По предварительным данным, его кто-то поджег.

    Инцидент произошел в пятом часу утра, сообщает 17 мая пресс-служба Октябрьской железной дороги. До десяти минут составила задержка трех пригородных поездов: от Петрокрепости и Мельничного Ручья до Петербурга и от Петербурга до Кирпичного Завода.

    На днях за попытку поджога релейного шкафа на перегоне Финляндский — Ланская арестовали петербургского курсанта.

    Несколько дней назад шесть электричек задержались из-за поджога релейного шкафа на перегоне Новая Деревня — Лахта, в тот же день подпаленный релейный шкаф нашли на юге города.

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