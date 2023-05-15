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    Петербургского курсанта арестовали по делу о попытке устроить теракт

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    Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал фигуранта дела о попытке поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне Финляндский — Ланская. Он останется под стражей до 13 июля.

    Рядовой был против меры и просил совсем ее не избирать, сообщает 15 мая объединенная пресс-служба судов города. Процесс проходил в закрытом режиме. Молодого человека обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта (взрыва, поджога).

    «Фонтанка» сообщала, что сотрудники ОЖД нашли у перегона горючую жидкость, газету и лом. На следующий день был задержан первокурсник военного вуза, который, по предварительным данным, хотел подзаработать и якобы через мессенджер получил задание, за выполнение которого ему обещали 15 тысяч рублей.

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