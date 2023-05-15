В Петербурге за попытку поджога релейного шкафа задержан курсант военного вуза. Возбуждено дело

Военное следствие возбудило уголовное дело после попытки поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне «Финляндский — Ланская». Подозреваемый оказался курсантом.
Горючую жидкость, газету и лом нашли сотрудники ОЖД у релейного шкафа на одном из перегонов, стало известно «Фонтанке» 15 мая. О находках сообщили в правоохранительные органы и буквально на следующий день был задержан подозреваемый — первокурсник военного вуза. По предварительной информации, молодой человек приезжий, и хотел просто заработать. Он якобы получил задание через мессенджер, за выполнение которого ему должны были заплатить около 15 тыс рублей. Однако взломать шкаф сразу он не смог, а когда вернулся, то его уже ждали.
«Фонтанка» писала, что 4 мая на железной дороге уже фиксировали поджоги релейных шкафов.