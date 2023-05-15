    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, вос

    767мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.2eur84.25

    В Петербурге за попытку поджога релейного шкафа задержан курсант военного вуза. Возбуждено дело

    193
    обсудить

    Военное следствие возбудило уголовное дело после попытки поджога релейного шкафа на железнодорожном перегоне «Финляндский — Ланская». Подозреваемый оказался курсантом.

    Горючую жидкость, газету и лом нашли сотрудники ОЖД у релейного шкафа на одном из перегонов, стало известно «Фонтанке» 15 мая. О находках сообщили в правоохранительные органы и буквально на следующий день был задержан подозреваемый — первокурсник военного вуза. По предварительной информации, молодой человек приезжий, и хотел просто заработать. Он якобы получил задание через мессенджер, за выполнение которого ему должны были заплатить около 15 тыс рублей. Однако взломать шкаф сразу он не смог, а когда вернулся, то его уже ждали.

    «Фонтанка» писала, что 4 мая на железной дороге уже фиксировали поджоги релейных шкафов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПоджогЖелезная дорогаЗадержание
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close