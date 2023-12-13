Экс-начальнику УВМ Петербурга вменяют 16 тысяч фиктивных мигрантов

«Фонтанка» уже сообщила : оперативники собственной безопасности ГУ МВД и ФСБ обыскали столичную квартиру бывшего начальника Управления по вопросам миграции петербургского главка Андрея Колесникова после возбужденного Следственным комитетом уголовного дела по превышению должностных полномочий. Пока его доставляют в Петербург, информируем о генезисе и сути обвинения.

По данным «Фонтанки», еще до перевода из Москвы на позицию начальника УВМ в начале 2020 года Андрей Колесников был близок с неким столичным бизнесменом Паутовым. Когда же назначение Колесникова состоялось, то в Петербург приехал сын предпринимателя.

В начале этого года Паутова-младшего привлекли по статье 322.1 УК — «Организация незаконной миграции» (сейчас он все еще находится под следствием). При расследовании этой истории были допрошены и сотрудники УВМ ГУ МВД Петербурга. Они дали показания на своего руководителя Андрея Колесникова. В результате этого сформировано обвинение. В нем прописано, что Колесников давал указание подчиненным включать «зеленый» свет при подаче Паутовым-младшим комплектов документов иностранцев для постановки на миграционный учет. Причем с начала 2020 года (с момента его назначения) документация поступала в УВМ от 20 частных компаний, фактически принадлежащих сыну друга Колесникова. По информации «Фонтанки», Следственный комитет Петербурга усматривает незаконную постановку на учет более 16 тысяч мигрантов.

Андрей Колесников внезапно уволился по собственному желанию около месяца назад. Исходя из практики, его статуса, можно предположить: вероятно, он понимал, что в ближайшее время его догонят уголовным делом.



Среди руководства петербургского главка 43-летний Андрей Колесников знаменит еще и тем, что у него семь детей. Вряд ли в рядах МВД можно найти сотрудника с большей семьей.

