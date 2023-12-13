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    В Москве задержан уникальный экс-начальник Управления по вопросам миграции Петербурга. У него семь детей

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    Собственная безопасность ГУ МВД Петербурга пришла с обыском в столичную квартиру полковника Колесникова. «Фонтанка» поняла: месяц назад он уволился не самостоятельно.

    Оперативники УСБ петербургского главка совместно с ФСБ утром 13 декабря фактически задержали бывшего начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковника Андрея Колесникова. По данным «Фонтанки», это произошло в Москве в его квартире (Колесников перевелся на службу в Петербург из столицы).

    По информации «Фонтанки», накануне в Следственном комитете Петербурга в отношении него было возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 286 УК — «Превышение должностных полномочий». Колесникова доставляют в Петербург. Также в Петербурге пройдут обыски.

    Андрей Колесников внезапно уволился по собственному желанию около месяца назад. Исходя из практики, его статуса, можно предположить: вероятно, он понимал, что в ближайшее время его догонят уголовным делом.

    Среди руководства петербургского главка 43-летний Андрей Колесников знаменит еще и тем, что у него семь детей. Вряд ли в рядах МВД можно найти сотрудника с большей семьей.

    В данный момент известно, что ему вменяют соучастие в незаконной постановке мигрантов на учет. В ближайшее время «Фонтанка» соберет подробности.

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