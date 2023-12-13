В Москве задержан уникальный экс-начальник Управления по вопросам миграции Петербурга. У него семь детей

Собственная безопасность ГУ МВД Петербурга пришла с обыском в столичную квартиру полковника Колесникова. «Фонтанка» поняла: месяц назад он уволился не самостоятельно.



Оперативники УСБ петербургского главка совместно с ФСБ утром 13 декабря фактически задержали бывшего начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковника Андрея Колесникова. По данным «Фонтанки», это произошло в Москве в его квартире (Колесников перевелся на службу в Петербург из столицы).



По информации «Фонтанки», накануне в Следственном комитете Петербурга в отношении него было возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 286 УК — «Превышение должностных полномочий». Колесникова доставляют в Петербург. Также в Петербурге пройдут обыски.

