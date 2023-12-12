Отечественные фрукты и ягоды не обеспечивают продовольственную безопасность из-за демпинга импорта

Довести урожайность отечественных садов до 60% от общего объема фруктов и овощей на российском рынке и сократить импорт фруктов и ягод пока не удается. По итогам прошлого года российских продуктов в магазинах было 47% . Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин за круглым столом в Совете Федерации 12 декабря.

«Самообеспеченность страны фруктами остается ниже пороговых значений доктрины продовольственной безопасности, а объем импорта продолжает доминировать над отечественным производством, <…> даже при сохранении уровня государственной поддержки нам не удастся в ближайшие годы добиться ряда показателей», — прокомментировал ситуацию с фруктами Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ.