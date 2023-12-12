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    Отечественные фрукты и ягоды не обеспечивают продовольственную безопасность из-за демпинга импорта

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    Довести урожайность отечественных садов до 60% от общего объема фруктов и овощей на российском рынке и сократить импорт фруктов и ягод пока не удается. По итогам прошлого года российских продуктов в магазинах было 47%. Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин за круглым столом в Совете Федерации 12 декабря.

    «Самообеспеченность страны фруктами остается ниже пороговых значений доктрины продовольственной безопасности, а объем импорта продолжает доминировать над отечественным производством, <…> даже при сохранении уровня государственной поддержки нам не удастся в ближайшие годы добиться ряда показателей», — прокомментировал ситуацию с фруктами Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ.

    При этом за последние 5 лет рост себестоимости производства фруктов составил около 60%, а цена реализации увеличилась только на 30 процентов, сообщил Митин. Зарубежный товар продается по демпинговым ценам, поэтому в период массового сбора урожая в России реализовать нашу плодово-ягодную продукцию сложно. Рентабельность бизнеса снижается, садоводы банкротятся.

    Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин сообщил, что для увеличения урожая нужно дополнительно к имеющимся объемам заложить порядка 52 тысяч гектаров новых многолетних насаждений. Это позволит общий сбор плодов и ягод увеличить до 2,2 миллиона тонн», — процитировало Разина РИА Новости.

    Но, по словам замминистра, если с селекцией у нас проблем нет, она отечественная, то с импортозамещением садовой техники — сложности, например, российских тракторов до сих пор нет.

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