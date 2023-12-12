Отечественные фрукты и ягоды не обеспечивают продовольственную безопасность из-за демпинга импорта

Довести урожайность отечественных садов до
«Самообеспеченность страны фруктами остается ниже пороговых значений доктрины продовольственной безопасности, а объем импорта продолжает доминировать над отечественным производством, <…> даже при сохранении уровня государственной поддержки нам не удастся в ближайшие годы добиться ряда показателей», — прокомментировал ситуацию с фруктами Сергей Митин, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ.
При этом за последние
Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин сообщил, что для увеличения урожая нужно дополнительно к имеющимся объемам заложить порядка 52 тысяч гектаров новых многолетних насаждений. Это позволит общий сбор плодов и ягод увеличить до 2,2 миллиона тонн», — процитировало Разина РИА Новости.
Но, по словам замминистра, если с селекцией у нас проблем нет, она отечественная, то с импортозамещением садовой техники — сложности, например, российских тракторов до сих пор нет.