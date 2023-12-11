Фильм Александра Сокурова с Галиной Вишневской снят с показа в кинотеатре «Аврора»

Фильм Александра Сокурова «Александра. Авторская редакция 2023 года», который планировалось показать в кинотеатре «Аврора» в рамках Фестиваля Галины Вишневской, не будет показан 12 декабря. Об этом сообщается 11 декабря в телеграм-канале «Остров Сокурова».



Запланированный показ фильма был премьерным. Представить новую версию картины 2007 года, в котором главную роль сыграла Вишневская, Александр Николаевич планировал лично, вместе с Ольгой Мстиславовной Ростропович. Цифровая версия была создана по той причине, что оригинальный фильм был снят на пленку, и демонстрация его в кинотеатрах, оснащенных современными проекторами, невозможна. Цветокоррекцией и монтажом картины занимался ученик Сокурова Александр Золотухин.

