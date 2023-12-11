    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -11

    1 м/с, вос

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd91.64eur98.84

    Кино

    Фильм Александра Сокурова с Галиной Вишневской снят с показа в кинотеатре «Аврора»

    1585
    7 комментариев

    Фильм Александра Сокурова «Александра. Авторская редакция 2023 года», который планировалось показать в кинотеатре «Аврора» в рамках Фестиваля Галины Вишневской, не будет показан 12 декабря. Об этом сообщается 11 декабря в телеграм-канале «Остров Сокурова».

    Запланированный показ фильма был премьерным. Представить новую версию картины 2007 года, в котором главную роль сыграла Вишневская, Александр Николаевич планировал лично, вместе с Ольгой Мстиславовной Ростропович. Цифровая версия была создана по той причине, что оригинальный фильм был снят на пленку, и демонстрация его в кинотеатрах, оснащенных современными проекторами, невозможна. Цветокоррекцией и монтажом картины занимался ученик Сокурова Александр Золотухин.

    В кинотеатре «Аврора» на вопрос «Фонтанки» ответили, что у них нет технических проблем, а по вопросу отмены сеанса рекомендовали обратиться в комитет по культуре («Аврора» — кинотеатр, подведомственный комитету). В пресс-службе комитета на звонки «Фонтанки» оперативно не ответили.

    Ранее показ новейшей картины Александра Сокурова — «Сказка», где фигурируют Сталин, Черчилль, Муссолини и Гитлер,

    был отменен на кинофестивале в Москве, а затем фильму было отказано в прокатном удостоверении. После этого лента вышла на канале Ксении Собчак.

    11 декабря — годовщина смерти Галины Вишневской.

    По теме

    Александр СокуровКинотеатр Аврора
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close