Еврокомиссия предлагает использовать доходы от российских активов для помощи Украине

Еврокомиссия подготовила законопроект об использовании налогообложения доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» 11 декабря со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера.



Предполагается, что комиссия утвердит предложение во вторник, 12 декабря. После этого, в случае согласования, главы государств и правительств стран ЕС рассмотрят его на саммите 14–15 декабря в Брюсселе.



Ранее Минфин США оценивал объем замороженных российских активов в $280 миллиардов. При этом бóльшая часть заблокированных активов, по данным США, находится в Евросоюзе. Как сообщает «Коммерсант», Центробанк России оценивал размер замороженных активов в 5,7 триллиона рублей ($62 млрд).

