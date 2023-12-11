    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -11

    1 м/с, вос

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd91.64eur98.84

    Еврокомиссия предлагает использовать доходы от российских активов для помощи Украине

    832
    24 комментария

    Еврокомиссия подготовила законопроект об использовании налогообложения доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» 11 декабря со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера.

    Предполагается, что комиссия утвердит предложение во вторник, 12 декабря. После этого, в случае согласования, главы государств и правительств стран ЕС рассмотрят его на саммите 14–15 декабря в Брюсселе.

    Ранее Минфин США оценивал объем замороженных российских активов в $280 миллиардов. При этом бóльшая часть заблокированных активов, по данным США, находится в Евросоюзе. Как сообщает «Коммерсант», Центробанк России оценивал размер замороженных активов в 5,7 триллиона рублей ($62 млрд).

    Добавим, что в октябре власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в €1,7 миллиарда, который будет пополняться за счет заблокированных активов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЕврокомиссияРоссийские активыУкраина
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close