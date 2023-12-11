СК возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» после смерти семиклассника в Красногвардейском районе. Однако в чем причина трагедии никто не понимает до сих пор.



Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, сотрудники полиции выяснили, что делал 13-летний мальчик в последние часы. По предварительной информации, он встретился со своими бывшими одноклассниками. А потом сообщил по телефону матери, что едет домой. После этого на звонки обеспокоенной долгим возвращением сына мальчик уже не отвечал.

