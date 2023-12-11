СК возбудил уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» после смерти семиклассника в Красногвардейском районе. Однако в чем причина трагедии никто не понимает до сих пор.
Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, сотрудники полиции выяснили, что делал 13-летний мальчик в последние часы. По предварительной информации, он встретился со своими бывшими одноклассниками. А потом сообщил по телефону матери, что едет домой. После этого на звонки обеспокоенной долгим возвращением сына мальчик уже не отвечал.
Известно, что подросток отправил после встречи сообщение в телеграмме товарищу, в котором он благодарит товарища за поддержку, вспоминает про классные моменты и говорит, что отлично погуляли.
В школе ребенок характеризуется посредственно, учится удовлетворительно, участие в общественной жизни не принимал. Его иногда ругали якобы за слишком активное поведение на переменах и разговоры на уроках. При этом ребенок был на хорошем счету и никаких суицидальных мыслей не высказывал.
С матерью у него были нормальные отношения, а вот с отцом он связь не поддерживал. Семиклассника воспитывал отчим.
Тело 13-летнего мальчика нашли на детской площадке у дома на улице Корнея Чуковского. Причиной гибели ребенка стал суицид.