Пропавшего школьника из Петербурга нашли мертвым в 10 минутах от дома

В субботу в 21:44 в дежурную часть главка позвонил мужчина и рассказал, что у
По данным «Фонтанки», погибший мальчик был положительным и рос в полной благополучной семье вместе с братом. Тело школьника было направлено в морг. На общем балконе
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В субботу в 21:44 в дежурную часть главка позвонил мужчина и рассказал, что у
По данным «Фонтанки», погибший мальчик был положительным и рос в полной благополучной семье вместе с братом. Тело школьника было направлено в морг. На общем балконе
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