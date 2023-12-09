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    Автобус наехал на девушку в Гатчине и придавил ей ноги. Пострадавшую увезли с переломами

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    Водитель автобуса наехал на 18-летнюю девушку на площади Варшавского вокзала в Гатчине. Все произошло 9 декабря около 14:20, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Девушка стояла на остановке и в какой-то момент поскользнулась. 65-летний водитель не заметил, что она упала, и наехал на нее. По словам очевидцев, она попала под задние колеса автобуса.

    Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Как стало известно «Фонтанке», ей диагностировали переломы голеней. Полиция проводит проверку.

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