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    В подвале дома на Королева откачивают воду. Хотя нужен ледокол

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    Воду в затопленном подвале дома 64, корп. 2, на проспекте Королева откачивают тремя помпами, рассказал «Фонтанке» 9 декабря представитель администрации Приморского района.

    предоставлено «Фонтанке»

    «На данный момент там работают три помпы, взятые у «Водоканала» и пожарных. Откачивают оперативно. Где могли, там взяли», — поделились в администрации.

    Тем временем мороз и не думает отступать, держится на отметке –11 градусов. И вода в подвале уже затягивается коркой льда.

    «Электрические насосы все время отключаются — из-за затопа у нас проблемы с электричеством. Нам нужна помпа на бензине. Эти насосы нас не спасут, вода замерзает все больше и больше. Как сказали в управляющей компании, они везде звонили, никого за целый день не нашли. Ну я не понимаю, как не могли найти?! Я бы последние деньги отдала, лишь бы днем проблему решили, когда воды мало было», — жалуется жительница затопленного дома.

    Люди опасаются, что операция по откачке воды растянется на всю ночь. Одно хорошо, что спецслужбы догадались перекрыть воду и она перестала прибывать, говорят жильцы.

    Подвал 19-этажного второго корпуса дома 64 по проспекту Королева начало топить с утра в субботу. Вода хлынула в шахты лифта и на улицу. И так — во всех четырех парадных.

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