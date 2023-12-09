«Лифт опускается прямо в воду». В доме на проспекте Королева открылся филиал Ниагары

Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





Утро субботы, 9 декабря, жильцов второго корпуса дома 64 на проспекте Королева застало врасплох: в подвале прорвало трубу, вода затопила технический этаж, хлынула в шахты лифта и на улицу, и местами уже начала схватываться льдом. И так – во всех четырех парадных 19-этажного дома.



«Аварийка не приезжает», – жалуется инициативная группа. «Всем все равно. Нам говорят – наш дом не стоит на балансовом учете. Застройщик обанкротился, дом достраивал «Росстрой». Кто-то не дорабатывает свою работу, и наш дом, построенный пять лет назад и заселенный, не ставят на учет», – рассказал «Фонтанке» собственник одной из квартир.

Судя по видео, которое прислали в редакцию жильцы, никто не догадался перекрыть трубы, и вода продолжает прибывать. Хлещет мощным напором – на кадрах его отчетливо видно, как и слышно грохот воды. К трем часам дня ее уровень поднялся до середины подвальной двери. Вдобавок ко всему, в доме отключился интернет. Никто не отключил и лифты – они, говорят жильцы, опускаются прямо в воду.

предоставлено «Фонтанке»

«Сегодня на улице -11, если воду не откачать, трубы лопнут и дом станет непригоден к существованию», – ужасается другой жилец дома, с которым поговорила «Фонтанка».



На хозяйстве у дома 64 корпус 2 управляющая компания «Флагман», однако дозвониться до руководства по известному ей мобильному телефону «Фонтанке» не удалось – на звонки топ-менеджмент не отвечает, как и не реагирует на сообщения в мессенджерах.

Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Фото: предоставлено «Фонтанке» Поделиться Поделиться





В тот момент, когда корреспондент общалась с жильцами, к подвалу подошли трое рабочих, направленных управляющей компанией.



«Они принесли с собой насос, которым пользуются на дачах. Но разве он сможет такой объем откачать?!» – ужасаются жильцы.



По словам представителя городской аварийно-восстановительной службы, заявлений о прорыве труб в злосчастном доме на проспекте Королева к ним не поступало, а без поручения жилищного комитета подключиться к устранению аварии аварийная служба не может.

«Поэтому наших специалистов там нет. Сейчас на адресе находятся представители «Водоканала», они занимаются решением этого вопроса», – добавили в аварийной службе.

