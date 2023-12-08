В Петербурге оправдали хирурга Мариинской больницы, сделавшего паллиативную операцию обреченному. Пациент не выжил

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор первой инстанции, вынесенный минувшим летом известному хирургу Рубену Аванесяну. Судебная коллегия 8 декабря полностью оправдала врача с правом на реабилитацию.
О решении 8 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Уголовное дело в отношении Аванесяна прекращено в связи с отсутствием состава.
Хирургу вменяли оказание небезопасных услуг, повлёвкших по неосторожности смерть человека. Куйбышевкий райсуд приговорил его к трём годам условно, назначил двухлетний испытательный срок и штраф в размере 250 000 рублей.
Рубен Аванесян попал под следствие после выполнение паллиативной операции. Он взялся провести ее пациенту в терминальной стадии колоректального рака — мужчина хотел дожить оставшееся время, сохраняя достойное качество жизни. Но организм, истощенный болезнью и химиотерапией не выдержал. Пациент умер.
В 2021 году по заявлению сестры и матери умершего возбуждено уголовное дело. Жена умершего пациента не в чем не обвиняла доктора.
Как ранее говорил депутат Законодательного собрания Павел Крупник: «В Куйбышевском суде врача осудили за то, что он не побоялся взять на себя ответственность и сделал всё возможное, чтобы облегчить последние дни умирающему больному. (…) Скоро будут внесены поправки в законодательство, которые декриминализируют медицинскую деятельность. Но пока это произойдет, судьба хирурга будет уже сломана».