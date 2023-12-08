Водяной бык остался в Петербурге. Летом их 20 пар, а зимой вообще не должно быть

Большую выпь заметили в тростниковых зарослях Южного побережья Невской губы в Петродворцовом районе Петербурга. По каким-то причинам птица, которая три месяца назад должна была улететь на зимовку в Европу, осталась в Петербурге. Об этом 8 декабря рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
Через полчаса после появления людей туда же пришла лиса. «Остается надеяться, что большой выпи удастся благополучно перезимовать», — отмечает Павел Глазков.
Ученые относят выпь к цаплям, хотя у неё более плотное телосложение, толстая шея, высота ниже метра и относительно короткие ноги. Обычно присутствие этих птиц на водоеме выдают характерные басистые крики самцов, слышные за несколько километров. Так самцы обозначают свою территорию, а весной привлекают самок. Недаром раньше выпь называли водяным быком, а иногда даже водяным чертом. Благодаря пёстрой окраске выпь совершенно незаметна в тростниковых зарослях.
Большая выпь занесена в Красную книгу Петербурга, с городе их летом 20–25 пар. Они обитают на мелководьях Северного и Южного побережья залива, на озёрах Сестрорецкий Разлив и Лахтинский Разлив. На зимовку в Европу улетают уже в августе. Зимующую выпь последний раз встречали почти 18 лет назад, в 2006 году — в устье реки Красненькая на юго-западной окраине Петербурга.