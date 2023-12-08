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    Световой лес вырос ночью под Петербургом

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    Фото: Катя Стрельникова / @astrophotoboloto
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    Если вы холодной ночью 8 декабря выходили на улицу, то могли бы полюбоваться редким атмосферным явлением — световыми столбами. Петербургские охотники за сиянием совершили целое путешествие по Ленобласти и теперь показывают, как это было.

    Фото: Катя Стрельникова / @astrophotoboloto
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    Световой «лес» видели в Петербурге, а также во многих местах области: в Васильево, Кавголово, Лосево, Вартемягах, Агалатово.

    «Активности на Солнце почти нет, зато радуют морозы. При температуре около минус 15–16 градусов и при высокой влажности появляется световой «лес», или световые столбы. Возникают они от ярких ярких источников света и могут визуально не быть с источниками связаны, как бы просто висеть в воздухе, цвет зависит тоже от цвета фонаря. Знайте, так свет преломляется в шестиугольных чешуйках алмазной пыли», — рассказывают в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

    В Петербурге минувшей ночью зафиксирована самая низкая температура в сезоне — минус 16,6 градуса. В Ленобласти было до минус 27,7. Световые столбы местами появились ещё вечером — «Фонтанка» показывала фотографии. В конце ноября и начале декабря в Петербурге также наблюдали солнечные столбы.

    Фото: Катя Стрельникова / @astrophotoboloto
    Фото: Катя Стрельникова / @astrophotoboloto

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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