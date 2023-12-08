Световой лес вырос ночью под Петербургом

Если вы холодной ночью 8 декабря выходили на улицу, то могли бы полюбоваться редким атмосферным явлением — световыми столбами. Петербургские охотники за сиянием совершили целое путешествие по Ленобласти и теперь показывают, как это было.
Световой «лес» видели в Петербурге, а также во многих местах области: в Васильево, Кавголово, Лосево, Вартемягах, Агалатово.
«Активности на Солнце почти нет, зато радуют морозы. При температуре около минус 15–16 градусов и при высокой влажности появляется световой «лес», или световые столбы. Возникают они от ярких ярких источников света и могут визуально не быть с источниками связаны, как бы просто висеть в воздухе, цвет зависит тоже от цвета фонаря. Знайте, так свет преломляется в шестиугольных чешуйках алмазной пыли», — рассказывают в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
В Петербурге минувшей ночью зафиксирована самая низкая температура в сезоне — минус 16,6 градуса. В Ленобласти было до минус 27,7. Световые столбы местами появились ещё вечером — «Фонтанка» показывала фотографии. В конце ноября и начале декабря в Петербурге также наблюдали солнечные столбы.