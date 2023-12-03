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    Петербуржцы увидели «солнечный столб» на закате

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    4 комментария

    Петербуржцы 3 декабря наблюдали достаточно редкое атмосферное явление. Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фото и видео так называемого «солнечного столба».

    читательница «Фонтанки» Катя

    Этот оптический эффект можно наблюдать на закате или на восходе. Причем не только Солнца. Есть еще и «лунные столбы».

    Фото: читательница «Фонтанки» Лада
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    К возникновению «солнечного столба» приводят парящие в воздухе микроскопические ледяные кристаллы. Они образуются в высоких перистых облаках. А в мороз — и в более низких слоях атмосферы (как сегодня). Поэтому световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года.

    Фото: читательница «Фонтанки» Лада

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    Солнечный столб
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