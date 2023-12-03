Петербуржцы увидели «солнечный столб» на закате

Петербуржцы 3 декабря наблюдали достаточно редкое атмосферное явление. Читатели «Фонтанки» прислали в редакцию фото и видео так называемого «солнечного столба».
читательница «Фонтанки» Катя
Этот оптический эффект можно наблюдать на закате или на восходе. Причем не только Солнца. Есть еще и «лунные столбы».
К возникновению «солнечного столба» приводят парящие в воздухе микроскопические ледяные кристаллы. Они образуются в высоких перистых облаках. А в мороз — и в более низких слоях атмосферы (как сегодня). Поэтому световые столбы чаще наблюдаются в холодное время года.