«Уникальное физическое явление». Московский зоопарк показывает, как манул превращается в шар

В Москве почти так же холодно, как в Петербурге. Пора брать пример с манула. Его суперспособность демонстрирует 7 декабря Московский зоопарк.
Московский зоопарк
«Перед вами уникальное физическое явление: медленное формирование идеальной формы шара из одной особи дикого кота манула. Условия проведения эксперимента: — 11 градусов по Цельсию», — отмечают в зоопарке.
Манулы обитают в безлесных, засушливых областях с резко континентальным климатом: в горах, степях и полупустынях, где выпадает мало снега. Снег они не любят: их короткие лапки вязнут, и это осложняет охоту. К холодам готовятся основательно: отращивают густой мех. А юный манул Шу из Ленинградского зоопарка перед началом зимы получил не только тёплую шубу, но и собственное жильё, построенное по индивидуальному дизайн-проекту.