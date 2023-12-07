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    «Уникальное физическое явление». Московский зоопарк показывает, как манул превращается в шар

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    В Москве почти так же холодно, как в Петербурге. Пора брать пример с манула. Его суперспособность демонстрирует 7 декабря Московский зоопарк.

    Московский зоопарк

    «Перед вами уникальное физическое явление: медленное формирование идеальной формы шара из одной особи дикого кота манула. Условия проведения эксперимента: — 11 градусов по Цельсию», — отмечают в зоопарке.

    Манулы обитают в безлесных, засушливых областях с резко континентальным климатом: в горах, степях и полупустынях, где выпадает мало снега. Снег они не любят: их короткие лапки вязнут, и это осложняет охоту. К холодам готовятся основательно: отращивают густой мех. А юный манул Шу из Ленинградского зоопарка перед началом зимы получил не только тёплую шубу, но и собственное жильё, построенное по индивидуальному дизайн-проекту.

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