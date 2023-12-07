В России чемпион мира заочно получил 15 лет за убийство лейтенанта Росгвардии

Чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев получил 15 лет колонии за убийство сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году. Решение 7 декабря вынес Верховный суд Дагестана, сообщает РИА Новости.
«Верховный суд Республики Дагестан, признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет в исправительной колонии строгого режима», — сказано в решении суда.
Трагедия произошла в ночь на 18 ноября 2018 года. Около караоке-ресторана Best завязался конфликт, в ходе которого был убит 26-летний лейтенант Росгвардии. Молодой человек получил множественные огнестрельные ранения, в том числе в голову, когда пытался разнять конфликтующих мужчин.
Подозрение сразу пало на чемпиона мира по рукопашному бою Шахбана Мачиева. Он также получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу. После выздоровления Мачиев был задержан и арестован. В марте 2021 года присяжные оправдали Мачиева, но вышестоящая инстанция отменила оправдательный приговор и направила дело на пересмотр.
В 2023 году Верховный суд Дагестана заочно приговорил Мачиева к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Обвиняемый скрылся за пределами России, находится в международном розыске. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания Мачиева.