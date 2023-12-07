В России чемпион мира заочно получил 15 лет за убийство лейтенанта Росгвардии

Чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев получил 15 лет колонии за убийство сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году. Решение 7 декабря вынес Верховный суд Дагестана, сообщает РИА Новости.

«Верховный суд Республики Дагестан, признав подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет в исправительной колонии строгого режима», — сказано в решении суда.



Трагедия произошла в ночь на 18 ноября 2018 года. Около караоке-ресторана Best завязался конфликт, в ходе которого был убит 26-летний лейтенант Росгвардии. Молодой человек получил множественные огнестрельные ранения, в том числе в голову, когда пытался разнять конфликтующих мужчин.