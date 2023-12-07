В ДТП на обходе Красноярска — 35 жертв. Они не люди

В ДТП с участием двух фур под Красноярском погибли 35 коров, пострадал один человек. Задело третью машину. Об этом 7 декабря сообщает местная полиция в своём телеграм-канале.
По предварительной информации, вчера вечером на 5-м километре автодороги «Обход Красноярска» 52-летний водитель грузового КАМАЗа выехал на встречную полосу движения и столкнулся со «Сканией» под управлением 48-летнего мужчины. КАМАЗ съехал в кювет, в кабине начался пожар. Из прицепа «Скании» выпал груз и отлетел в легковую «Ладу» под управлением 38-летнего водителя. Краевое ГУ МВД публикует видео, указывая авторство: «ТВК, ЧП Красноярск, ГИБДД124».
КАМАЗ вёз в полуприцепе 40 коров. 35 из них погибли, уцелевших переместили в другую фуру. Водитель КАМАЗа госпитализирован.
«В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте ДТП и устанавливать все обстоятельства происшествия», — отмечается в сообщении.