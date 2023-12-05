Полиция ищет, кому петербургский пенсионер раздарил без малого 9,5 миллиона

Две недели разговоров о деньгах с незнакомцами вылились во внушительный минус на балансе для жителя Кировского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 декабря.



69-летний пенсионер из Автово обратился за помощью в полицию накануне, задолжав чуть больше 9,4 млн рублей. Лжебезопасники из Центробанка обрывали ему телефон в течение последних двух недель ноября и запугали так, что мужчина обошёл не один банк и набрал кредитов.



Всё сумму он перевёл на подсказанные голосом в трубке счета с уверенностью, что спасает себя от аферистов.

