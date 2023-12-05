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    Полиция ищет, кому петербургский пенсионер раздарил без малого 9,5 миллиона

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    Две недели разговоров о деньгах с незнакомцами вылились во внушительный минус на балансе для жителя Кировского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 декабря.

    69-летний пенсионер из Автово обратился за помощью в полицию накануне, задолжав чуть больше 9,4 млн рублей. Лжебезопасники из Центробанка обрывали ему телефон в течение последних двух недель ноября и запугали так, что мужчина обошёл не один банк и набрал кредитов.

    Всё сумму он перевёл на подсказанные голосом в трубке счета с уверенностью, что спасает себя от аферистов.

    Теперь их предстоит искать полиции Кировского района. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, приняты меры к розыску преступников.

    О том, что делать, если мошенники уговорили взять кредит, «Фонтанка» рассказывает здесь. В МВД России предупреждают: если вам звонят незнакомцы и начинают говорить о деньгах — положите трубку.

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