Полиция ищет, кому петербургский пенсионер раздарил без малого 9,5 миллиона

Две недели разговоров о деньгах с незнакомцами вылились во внушительный минус на балансе для жителя Кировского района Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 декабря.
69-летний пенсионер из Автово обратился за помощью в полицию накануне, задолжав чуть больше 9,4 млн рублей. Лжебезопасники из Центробанка обрывали ему телефон в течение последних двух недель ноября и запугали так, что мужчина обошёл не один банк и набрал кредитов.
Всё сумму он перевёл на подсказанные голосом в трубке счета с уверенностью, что спасает себя от аферистов.
Теперь их предстоит искать полиции Кировского района. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, приняты меры к розыску преступников.
О том, что делать, если мошенники уговорили взять кредит, «Фонтанка» рассказывает здесь. В МВД России предупреждают: если вам звонят незнакомцы и начинают говорить о деньгах — положите трубку.