Прокурор запросил 19,5 лет колонии для экс-министра Абызова

Прокурор запросил 19,5 лет колонии строго режима для экс-министра Михаила Абызова за создание преступного сообщества, передает вечером 4 декабря ТАСС. Обвинение также просит назначит Абызову штраф в 470 млн рублей.



Напомним, в Москве сегодня очередное заседание суда по скандальному делу экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Абызова. Его адвокат заявил, что Абызов уже вернул государству более 20 миллиардов рублей и остался должен «всего лишь» (формулировка защиты) чуть больше 11 миллиардов рублей.

Бывшего министра задержали 26 марта 2019 года. Следствие тогда предположило, что Абызов и его сообщники с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го обманули акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и похитили четыре миллиарда рублей.