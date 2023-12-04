Экс-министр Абызов возместил государству более 20 млрд рублей

Экс-министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов вернул государству более 20 миллиардов рублей, пишут 4 декабря «Ведомости». В Москве сегодня очередное заседание суда по скандальному делу.



Адвокат Абызова Анатолий Кузнецов заявил ходатайство о приобщении к делу исполнительного листа об остатке задолженности Абызова перед Российской Федерацией. Судя по документу, Абызов остался должен «всего лишь» (формулировка защиты) чуть больше 11 миллиардов рублей.



«Сумма иска была более 32 млрд рублей. Соответственно Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», — цитируют «Ведомости» слова адвоката.

