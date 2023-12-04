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    Экс-министр Абызов возместил государству более 20 млрд рублей

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    Экс-министр по вопросам Открытого правительства РФ Михаил Абызов вернул государству более 20 миллиардов рублей, пишут 4 декабря «Ведомости». В Москве сегодня очередное заседание суда по скандальному делу.

    Адвокат Абызова Анатолий Кузнецов заявил ходатайство о приобщении к делу исполнительного листа об остатке задолженности Абызова перед Российской Федерацией. Судя по документу, Абызов остался должен «всего лишь» (формулировка защиты) чуть больше 11 миллиардов рублей.

    «Сумма иска была более 32 млрд рублей. Соответственно Михаил Анатольевич за счет собственного имущества погасил более 20 млрд по решению суда», — цитируют «Ведомости» слова адвоката.

    Напомним, бывшего министра задержали 26 марта 2019 года. Следствие тогда предположило, что Абызов и его сообщники с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го обманули акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и похитили четыре миллиарда рублей. Помимо этого, в отношении Абызова возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности.

    В сентябре 2021 года по иску Генпрокуратуры РФ с «Альфа-банка» взыскали 30 829 755 долларов и 5 642 993 352 рубля. В банке, по сведениям Генпрокуратуры, Абызов размещал средства, имеющие коррупционное происхождение.

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