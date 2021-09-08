Суд взыскал с экс-министра Абызова и «Альфа-банка» $126,5 млн в пользу государства

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, взыскав с экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова и «Альфа-банка» более ста миллионов долларов в доход государства.
Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции 8 сентября, с «Альфа-банка» взыскали 30 829 755 долларов и 5 642 993 352 рублей. Абызову придется отдать 22 миллиона долларов.
Экс-министр намерен обжаловать решение суда. Об этом ТАСС заявил его адвокат.
Иск стал продолжением судебного разбирательства, прошедшего в прошлом году. Об этом писал «Коммерсант». Генпрокуратура совместно с ФСБ и Росфинмониторингом установила, что часть средств, вырученных от сделок, Абызов конвертировал в 115 миллионов долларов и инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram. В 2019 году комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запретила выпуск и передачу криптовалюты инвесторам, в результате чего проект не состоялся. Средства Абызова с десятипроцентным доходом (126,5 миллиона долларов) подлежали возврату в Россию.
Осенью 2020 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в пользу государства денежных средств Абызова в размере более 32 миллиардов рублей. В государственном органе пояснили, что средства являются незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Тогда адвокаты Абызова подали кассационную жалобу на это решение.
Бывшего министра задержали 26 марта 2019 года. Следствие предположило, что Абызов и его сообщники с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го обманули акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и похитили четыре миллиарда рублей. Сумму они вывели за рубеж. Фигурантам дела инкриминировали 210-ю и 159-ю статьи УК РФ («Создание преступного сообщества» и «Мошенничество»). Помимо этого, в отношении Абызова возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности.