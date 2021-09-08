Суд взыскал с экс-министра Абызова и «Альфа-банка» $126,5 млн в пользу государства

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, взыскав с экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова и «Альфа-банка» более ста миллионов долларов в доход государства.



Как сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции 8 сентября, с «Альфа-банка» взыскали 30 829 755 долларов и 5 642 993 352 рублей. Абызову придется отдать 22 миллиона долларов.



Экс-министр намерен обжаловать решение суда. Об этом ТАСС заявил его адвокат.



Иск стал продолжением судебного разбирательства, прошедшего в прошлом году. Об этом писал «Коммерсант». Генпрокуратура совместно с ФСБ и Росфинмониторингом установила, что часть средств, вырученных от сделок, Абызов конвертировал в 115 миллионов долларов и инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram. В 2019 году комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запретила выпуск и передачу криптовалюты инвесторам, в результате чего проект не состоялся. Средства Абызова с десятипроцентным доходом (126,5 миллиона долларов) подлежали возврату в Россию.