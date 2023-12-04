У Таврического дворца Украину заменили Петербургом

У Таврического дворца в Петербурге флаг Украины заменили на флаг Санкт-Петербурга. Внимание на это обратил корреспондент «Фонтанки» 4 декабря.
На флагштоках теперь подняты флаги Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, Петербурга и СНГ.
Флаг Украины исчез с флагштока в апреле 2023 года, после того как «Фонтанка» обратила внимание, что полотно висит у Таврического дворца наряду с флагами других стран — членов Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Он был сорван сторонником лимоновцев.
Символика украинского государства исчезла также из шапки официального сайта МПА СНГ. Украина вычеркнута из списка стран-участников. О том, что она в нем была, свидетельствует только неактивная ныне ссылка. Публично о редактировании сайта МПА не объявлялось.
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