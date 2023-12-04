    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.67eur98.58

    У Таврического дворца Украину заменили Петербургом

    4462
    20 комментариев

    У Таврического дворца в Петербурге флаг Украины заменили на флаг Санкт-Петербурга. Внимание на это обратил корреспондент «Фонтанки» 4 декабря.

    Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    На флагштоках теперь подняты флаги Молдавии, России, Таджикистана, Узбекистана, Петербурга и СНГ.

    Флаг Украины исчез с флагштока в апреле 2023 года, после того как «Фонтанка» обратила внимание, что полотно висит у Таврического дворца наряду с флагами других стран — членов Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Он был сорван сторонником лимоновцев.

    Фото от 28 апреля и фото от 14 апреля

    Фото 1:Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    Фото 2:Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Символика украинского государства исчезла также из шапки официального сайта МПА СНГ. Украина вычеркнута из списка стран-участников. О том, что она в нем была, свидетельствует только неактивная ныне ссылка. Публично о редактировании сайта МПА не объявлялось.

    ПоделитьсяПоделиться

    В XXI веке дворец является штаб-квартирой Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.

    Фото: Федор Данилов / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК19
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 20

    Гость04 Дек 2023 в 21:36
    заманили Петербургом.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close