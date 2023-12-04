РБК: финские пограничники пока не нашли беженцев в грузовых поездах из России

Финские пограничники пока не обнаружили нелегальных пассажиров в товарных поездах, следующих из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на погранслужбу страны в понедельник, 4 декабря.
В погранслужбе изданию уточнили, что «признаков подобных явлений» пограничники не выявили.
Сотрудники также пояснили, что единственным открытым пунктом пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией остался железнодорожный пункт «Вайниккала» — «Бусловская». Пограничники присутствуют там всегда, когда «есть движение». Другие подробности изданию не раскрыли, сославшись на засекреченность информации.
О том, что беженцев ищут в грузовых поездах из России, сообщал ТАСС 1 декабря. Как уточнял собеседник агентства, нелегалы могут спрятаться между вагонами или каким-нибудь другим образом.
При этом ранее потребности в усиленной проверке грузовых составов не было. Она появилась после закрытия финскими властями всех пунктов пропуска, кроме самого северного КПП «Райя-Йоосеппи», однако теперь и его временно закрыли до 13 декабря. Запросить убежище можно только в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в морских портах.
О том, что предшествовало закрытию восточной границы Финляндии с Россией, читайте в материале «Фонтанки».