РБК: финские пограничники пока не нашли беженцев в грузовых поездах из России

Финские пограничники пока не обнаружили нелегальных пассажиров в товарных поездах, следующих из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на погранслужбу страны в понедельник, 4 декабря.



В погранслужбе изданию уточнили, что «признаков подобных явлений» пограничники не выявили.

Сотрудники также пояснили, что единственным открытым пунктом пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией остался железнодорожный пункт «Вайниккала» — «Бусловская». Пограничники присутствуют там всегда, когда «есть движение». Другие подробности изданию не раскрыли, сославшись на засекреченность информации.