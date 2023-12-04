Суд оставил без интернета сетевого ловеласа, обвиняемого в изнасиловании школьницы в Петербурге

Пушкинский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Брычкина.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 4 декабря, его обвиняют в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Все преступления были совершены в отношении несовершеннолетних.



По версии следствия, с июня 2018 по март 2023 обвиняемый знакомился со школьницами в интернете, потом приглашал домой якобы поиграть в компьютерные игры. А там совершал неоднократные половые сношения и развратные действия в отношении двух девушек, а также совершил изнасилование третьей.

