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    Землетрясение затронуло сразу несколько городов Турции. Жители в панике покидают свои дома

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    Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Мраморном море, подземные толчки ощущались в турецких Стамбуле и Бурсе, сообщил 4 декабря телеканал TRT со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.

    По данным Генерального консульства РФ в Стамбуле, землетрясение произошло в 10:42 на глубине примерно 8,98 км от поверхности моря в провинции Бурса. Позже зафиксировали новые толчки магнитудой 4,5.

    Как отмечают турецкие сейсмологи, произошел прорыв одного из разломов Мраморного моря. Это примерно в 60–65 километрах от Стамбула, поэтому возможность нанесения какого-либо ущерба столице практически отсутствует. Между тем подземные толчки вызывали панику у местных жителей, люди стали покидать свои жилища, опасаясь нового землетрясения.

    Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Соответствующие службы проводят контроль зданий в районах, близких к эпицентру.

    Пару дней назад «Фонтанка» сообщала о цепочке подземных толчков на Филиппинах. Магнитуда землетрясения достигала 7,5.

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