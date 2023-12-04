Землетрясение затронуло сразу несколько городов Турции. Жители в панике покидают свои дома

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Мраморном море, подземные толчки ощущались в турецких Стамбуле и Бурсе, сообщил 4 декабря телеканал TRT со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.

По данным Генерального консульства РФ в Стамбуле, землетрясение произошло в 10:42 на глубине примерно 8,98 км от поверхности моря в провинции Бурса. Позже зафиксировали новые толчки магнитудой 4,5.