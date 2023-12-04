Землетрясение затронуло сразу несколько городов Турции. Жители в панике покидают свои дома

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Мраморном море, подземные толчки ощущались в турецких Стамбуле и Бурсе, сообщил 4 декабря телеканал TRT со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.
По данным Генерального консульства РФ в Стамбуле, землетрясение произошло в 10:42 на глубине примерно 8,98 км от поверхности моря в провинции Бурса. Позже зафиксировали новые толчки магнитудой 4,5.
Как отмечают турецкие сейсмологи, произошел прорыв одного из разломов Мраморного моря. Это примерно в 60–65 километрах от Стамбула, поэтому возможность нанесения какого-либо ущерба столице практически отсутствует. Между тем подземные толчки вызывали панику у местных жителей, люди стали покидать свои жилища, опасаясь нового землетрясения.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Соответствующие службы проводят контроль зданий в районах, близких к эпицентру.
Пару дней назад «Фонтанка» сообщала о цепочке подземных толчков на Филиппинах. Магнитуда землетрясения достигала 7,5.