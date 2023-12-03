Самсона в Петергофе заподозрили в действиях сексуального характера. По западным меркам они со львом чрезмерно оголились

Петербургский художник Андрей Белле обнаружил, что алгоритм социальной сети Facebook* (*признана экстремистской и запрещена на территории РФ) удалил его пост с фотографией фонтана «Самсон, раздирающий пасть льва» в Петродворце. Об этом рассказала в своем телеграм-канале телеведущая Ника Стрижак, передает корреспондент «Фонтанки» 3 декабря. Но больше, чем факт удаления фотографии, художника удивило обоснование этой санкции.



«Причина роскошна! Фото с календаря со знаменитым Самсоном в Петергофе, которого мы знаем с детства, удалили как обнажёнку (она попадает в одну категорию с порно и секс-игрушками для взрослых), — отметила Стрижак. — Дурость и только, но мы еще дождемся и у нас поборников нравственности, борцов с Данаей, Венерой или гей-иконой Святым Себастьяном. Вот ужас в чём».