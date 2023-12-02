«Исторический блокбастер» завершен. Экс-доцент Соколов и его оппонент Понасенков* прекратили пятилетнюю тяжбу

Фото: коллаж «Фонтанки» / Павел Каравашкин / Вячеслав Прокофьев / ТАСС Поделиться Поделиться





Точку в споре продолжительностью пять лет между двумя одиозными историками поставил суд в Москве на излете 2023 года. Назвать кого-то из них победителем сложно. Кто за что должен был извиняться, вспоминает «Фонтанка».



Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Понасенковым Евгением Николаевичем либо касается деятельности иностранного агента Понасенкова Евгения Николаевича.

О решении Савеловского суда Москвы взыскать с Олега Соколова 318 700 рублей судебных издержек в своем телеграм-канале сообщил признанный иноагентом Евгений Понасенков. Он назвал такой итог пятилетней тяжбы «эффектным финалом» и напомнил, что его оппонент отбывает срок за убийство в 12,5 лет. «Если он не выплатит назначенные мне средства, то, наверное, придется забрать его квартиру на Мойке. В ней я организую «Музей завистливых идиотов»: сначала это будет частный музей, потом, возможно, подарю народу — но как часть Эрмитажа», — написал иноагент.

А началось все в 2018 году. Понасенков только что выпустил книгу под названием «Первая научная история войны 1812 года» и получил порцию критики от Соколова — тогда историка с мировым именем, кавалера ордена Почетного легиона, одного из главных специалистов по Наполеону, и уже позже — убийцы-расчленителя. Сам Соколов в процессе по уголовному делу утверждал, что его невеста оказалась мертва, а он за решеткой не без доли влияния Понасенкова. В шоу Дмитрия «Гоблина» Пучкова на YouTube он нелестно отозвался о книге Понасенкова. Говорил, что она «не является научным трудом, а сам истец не является ученым-историком, и его произведение не заслуживает доверия со стороны читателей, так как истец непосредственно не изучал источники, на которые он ссылается (цитата из решения суда. — Прим. ред.)».

В том же заявлении в Октябрьский райсуд упоминалась провокация в СПбГУ. Связанные с Понасенковым молодые люди пришли на открытую лекцию Соколова с той самой книгой, задали вопрос о конфликте между мужчинами и получили агрессивную реакцию со стороны доцента и парочку оскорблений в адрес оппонента, Понасенкова он назвал вором. Молодых людей вывели, эпизод был записан на видео и слит в сеть.

Понасенков с этим арсеналом пошел в суд, надеясь защитить свои честь и достоинство. Он хотел 6 миллионов морального вреда, опровержения в газете «Коммерсантъ», на лекции в СПбГУ, в виде ролика на YouTube и лично ему заказным письмом.

Параллельно Понасенков не молчал и в Сети. К Соколову он обращался в трех роликах на «Канале здравого смысла», один из них был назван «исторический блокбастер». В них он назвал историка «плагиатором», «лжецом», «подлецом», «дешевкой», «негодяем» и типом «с физиономией спившегося водопроводчика». Соколов тоже пошел с иском, просил опровержения и пять миллионов морального вреда. Понасенков первую инстанцию проиграл, Соколов выиграл. Суд счел, что концепция, якобы украденная у Понасенкова, не нова и до них обоих еще несколько ученых высказывались в той же исторической линии.

С учетом того, что плагиата в работах найдено не было, Понасенков частично выиграл апелляцию у Соколова в горсуде Петербурга. Суд обязал историка опровергнуть слова про «вора» на лекции в СПбГУ и выплатить Понасенкову 10 тысяч рублей. Опровержения не случилось — к тому моменту Соколов уже был за решеткой. Тем временем суд в Москве в кассации отменил первые два решения по иску Соколова в его пользу и отправил дело на новое рассмотрение. Дальше историк все проигрывал. «Соколову в иске было отказано со ссылкой на то, что истец не доказал, что «Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова», где были опубликованы обвинения, принадлежит Понасенкову», — сообщил «Фонтанке» адвокат Соколова Александр Торгашев.

Когда Понасенкова признали иноагентом, Соколов с адвокатом увидели новую возможность доказать, что ролики все же записывал и распространял лично он. Ведь, логично, о чем еще говорит эта плашка: «НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ПОНАСЕНКОВЫМ ЕВГЕНИЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ»? В суд отправилась новая жалоба с уточнением о вновь открывшихся обстоятельствах и просьбой в третий раз начать рассмотрение заново. Но в трех инстанциях Соколову отказали по формальным юридическим причинам. 30 ноября Понасенков добился возмещения судебных издержек. Торгашев отметил, что требование было больше, полмиллиона рублей. Понасенкова с Соколовым волновало не только то, что они говорили друг другу. Экс-доцент, например, судился с «Первым каналом» и платформой Premier. Правда, во лжи он обвинял не своего давнего оппонента, а бывшую возлюбленную. Соколов пытался доказать, что она оболгала его рассказом о том, как в 2008 году он девушку избил и пытался задушить. Ее показания были учтены в приговоре.

Понасенков тоже боролся за честь еще дважды. Он обращался с иском к Артемию Лебедеву, который в своем ролике на YouTube сперва высказался о нарциссизме Понасенкова, а потом упомянул слова Соколова о том, что конфликт с убитой невестой начался, потому что Понасенков «ему не давал жить». Второй иск был к ВГТРК и участнику программы Малахова Александру Лепихову, он тоже выступал в суде по делу Соколова и негативно отозвался о Понасенкове в телепередаче. Оба по этим искам проиграли. «Надеюсь, на этом точно все», — предположим, что примерно с такими словами где-то в своих кабинетах выдыхают судьи. И еще немного истории. Олег Соколов был приговорен за убийство и хранение оружия 25 декабря 2020 года. Молодая девушка Анастасия Ещенко была убита в квартире Соколова на набережной Мойки 8 ноября 2019 года. Соколов выстрелил в нее, пытался задушить, сломал кость на горле и выстрелил еще. Следующий день доцент занимался насущными делами, не стал отменять давно запланированный визит двух гостей, тело спрятал под кроватью. Затем он разрезал останки на несколько частей, выкинул их из окна и пошел топить в реку. Когда два мешка уже уплыли в разные части города, Соколов не удержался на ногах и упал в реку. Его заметили прохожие, вытащили из воды, вызвали скорую. Врачи нашли в вещах пистолет, полиция — женские руки. В квартире оставалась голова.

В суде Соколов признал вину. Он рассказывал о том, как любил свою невесту, но она ревновала его к детям от предыдущего брака. Затем началась травля со стороны Понасенкова, и Анастасия, по словам историка, окончательно поменяла свое к нему отношение. В суде Соколов утверждал, что от соседей по изолятору ему стало известно о любовнике и даже предположил, что подослал его к Насте Понасенков. Последний позволил себе шутку. От имени выдуманной женщины вступил в переписку с Соколовым и рассказал, что накануне смерти Ещенко видел девушку в своем же обществе.

В колонии, насколько известно «Фонтанке», Соколов заведует библиотекой. Понасенков ведет канал, проводит время в Париже и безуспешно пытается оспорить иноагентский статус. Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру» *Евгений Понасенков признан иностранным агентом в 2022 году.